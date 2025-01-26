К счастью, с парнем все хорошо.

Приемный сын известной экс-пары Анджелины Джоли и Брэда Питта - Пакс - попал в ДТП. Об этом пишет издание Daily Mail.

Известно, что 21-летний парень ехал на электровелосипеде. По словам свидетелей, Пакс двигался, не держась за руль. Свои руки в перчатках он положил на колени и врезался в припаркованную машину.

К слову, в машине в момент столкновения находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал, однако авто все же требует ремонта, ведь остались царапины и вмятина.

Кстати, звездные родители Пакса пока не комментировали этот инцидент.

Отметим, что это не первое ДТП в жизни парня. Летом прошлого года он неудачно притормозил на светофоре, в результате чего врезался в заднюю часть автомобиля, который ехал впереди него. Тогда Пакс не имел при себе защитного снаряжения и сильно травмировался. На место ДТП сразу же приехали медики и полиция. Выяснилось, что сын звезд кино получил травму головы и у него было подозрение на кровоизлияние в мозг.

Напомним, ранее стало известно, что украинская блогерша Анна Жук погибла в ДТП. Трагическое событие произошло на трассе Харьков-Киев 24 января. Инфлюенсерка умерла на месте, ведь полученные травмы были несовместимы с жизнью.

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