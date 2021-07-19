Цена билетов на концерт "суперзвезды" стартует от 1,3 тыс. грн и достигает 17 тыс.

В Одессе анонсирован концерт Светланы Лободы, украинской певицы, которая сейчас живет и выступает в России.

Читайте такжеЛобода впервые прокомментировала громкий скандал вокруг своего экс-продюсера Крапивиной (фото)Концерт артистки запланирован на 14 августа в клубе Ibiza. Об этом сообщается в Instagram заведения.

"Самая яркая и безусловная SuperStar. 14 августа Светлана Лобода в Ibiza Beach Club", - говорится в сообщении.

Отметим, что сама Лобода пока никак не комментировала предстоящий концерт в Украине.

Цена билетов на концерт "суперзвезды" стартует от 1,3 тыс. грн и достигает 17 тыс.

Как сообщал УНИАН, певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, собирается дать пару концертов в Украине. Исполнительница готовится выйти на украинскую сцену впервые за семь лет. Согласно объявлениям, размещенным на сайте concert.ua, Каролина намерена отыграть два сольных концерта подряд в Одессе 16 и 17 августа.

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Автор: Ольга Робейко