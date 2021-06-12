Светлана Лобода / фото instagram.com/lobodaofficial
Выступающая в России популярная украинская певица Светлана Лобода показала, как ежедневно тренируется, чтобы всегда быть в отличной форме.
Ролик артистка разместила в своем Instagram.
«Нет у меня выходных... и не будет. Мы всегда в строю», – подписала ролик Лобода.
Поклонники похвалили певицу за старания:
«Хороша», «Делали вы, а запыхалась я», «Пожалуйста, побольше тренировок показывайте. Очень мотивирует», «Светлана, вы - богиня, это самое крутое видео из всех», «Так держать», «Трудяга», «Ножки как у балерины».
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