Певица намерена отыграть два сольных концерта подряд.

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, собирается дать пару концертов в Украине. Исполнительница готовится выйти на украинскую сцену впервые за семь лет.

Согласно объявлению, размещенном на сайте concert.ua, Ани Лорак намерена отыграть два сольных концерта подряд в Одессе 16 и 17 августа.

Стоимость билетов на выступление певицы варьируется от 900 до 7,5 тысячи гривень. Они уже есть в продаже.

Выступления должны состояться в ночном клубе Itaka.

Указывается, что Ани Лорак готовит для одесситов и гостей города особый концерт: "На нем звезда исполнит все любимые песни публики: "Забирай рай", "Жизнь отдам", "Я и ты", "Я с тобой" и многие другие чувственных и красивых композиций".

Ани Лорак – концерт в 2014 году в Одессе пытались сорвать

Семь лет назад Ани Лорак выступала в одесском клубе "Ибица", и ее концерт пытались сорвать протестующие.

Тогда правоохранители разогнали толпу, применив резиновые дубинки. Несколько активистов задержали.

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Автор: Катерина Шварц