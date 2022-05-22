Избранницей актера стала Светлана Гордиенко.

Украинский актер Максим Девизоров, который с первых дней войны в Украине вступил в ВСУ и защищает нашу страну от российских оккупантов, официально женился на своей девушке Светлане.

Пара расписалась в Днепре, несмотря на то, что сам Девизоров воюет в Донецкой области. Фотографиями с росписи поделилась супруга актера в своем Instagram.

Сам Девизоров также обнародовал фото из ЗАГСа и написал: "Я люблю тебя, моя жена".

Кто такой Максим Девизоров

25-летний Максим Девизоров обрел популярность после съемок в молодежном сериале "Первые ласточки" и "Новенькая". Также он играет в Киевском театре на левом берегу Днепра.

С первых дней войны в Украине он поддерживает нашу страну и защищает ее от российских оккупантов.

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