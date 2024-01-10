Народный артист Украины Виталий Билоножко умер в ночь на 9 января вследствие остановки сердца.

Об этом сообщила изданию "Гордон" жена артиста, певица Светлана Билоножко. По ее словам, в тот момент артист находился в больнице.

Вечером женщина написала на своей странице в социальной сети Facebook, что прощание с ним состоится в Национальной филармонии Украины 12 января в 11:30-14:00.

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Чем известен Виталий Билоножко:

Мужчина родился 11 июня 1953 года в поселке Слобода Сумской области. Он работал в Черниговской филармонии, а во время службы в армии был участником ансамбля песни и танца Киевского военного округа. Окончил Киевскую национальную консерваторию имени П. И. Чайковского. В то же время работал солистом Киевского театра эстрады на Подоле.

Согласно данным из открытых источников, Билоножко работал солистом Гостелерадио Украины и участвовал в Днях культуры Украины в более чем 20 странах мира.

В 1999 году он вместе с женой основал регулярный международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец". В декабре 1995 года певцу было присвоено звание народного артиста Украины.

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