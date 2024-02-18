Некоторые периоды жизни покойного Виталия Белоножко были непростыми.

Певица Светлана Белоножко рассказала о жизни своего покойного супруга Виталия. Во время разговора с Дмитрием Гордоном она вспомнила молодые годы Виталия Белоножко и то, как он дрался за девушек.

Светлана рассказала, что однажды у ее покойного супруга была драка с Виктором Ющенко, однако на тот момент Виталий еще не был народным артистом Украины, а Ющенко - президентом.

Белоножко отметила, что ее супруг встречался с девушками, которые ранее состояли в отношениях с Ющенко. Из-за этого у них и возникали конфликты.

"Он мне это рассказывал. Говорил: "Самое интересное, что все его девушки переходили ко мне... Посмотри". Он раздевался, а у него там ножевые ранения, там, там, там. Драки были не на шутку!" - призналась Светлана.

Она добавила, что Виталий всегда нравился девушкам. И он ей говорил, что в таких драках всегда побеждал, поэтому девушки и доставались именно ему.

Позже Виталий Белоножко и Виктор Ющенко помирились. Более того, экс-президент Украины даже приходил на день рождения Виталия.

"Его все любили. Помню, когда 65 лет его праздновали, все президенты пришли. Настолько это приятно было. Вот просто им хотелось к его теплу прикоснуться, почувствовать эту ауру доброжелательности, человечности", - добавила артистка.

Напомним, 9 января стало известно о смерти Виталия Белоножко. Его жизнь оборвалась в больнице, на 71 году жизни. У него остановилось сердце.

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