Украинская актриса не сдержала эмоций.

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная пребывает в РФ до сих пор. Из-за этого на ее звездную родительницу свалилось много хейта и обвинений. В интервью для "Вікна-новини" Сумская рассказала, что она очень тяжело переживает разлуку с ребенком и внуками, а негативные комментарии только усугубляют ситуацию.

"Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то де**мо, которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации – это еще болезненнее", - рассказала Сумская.

Также она упрекнула продюсера Игоря Кондратюка в гневных комментариях в ее адрес. Актриса заметила, что тот не имеет права давать ей советы.

"Как я могу повлиять? Никак. Тут вдруг Игорь Кондратюк взялся мне давать советы. Господин Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю", - резюмировала Ольга Сумская.

Напомним, дочь Ольги Сумской Антонина Паперная осталась в России после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Ее мама аргументировала это тем, что Антонина в декрете и не может бросить свой дом.

Также УНИАН писал, что Сумская рассказала, о чем говорила с мамой в последние дни ее жизни.

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