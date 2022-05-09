Кондратюк высказался об актрисе Антонине Паперной.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк прокомментировал молчание актрисы Антонины Паперной, которая продолжает жить и работать в РФ, несмотря на войну в родной Украине.

"Если эта девочка давно уже не думает о своей стране как о Родине, то ей, конечно, безразлично все, что происходит. Если ей болит за Украину, если она ощущает себя частью страны, где родилась, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно", –сказал Кондратюк на YouTube-канале Ukraine Media.

Он отметил, что украинская актриса, мама Антонины - Ольга Сумская не должна нести ответственность за поступки своей взрослой дочери. Единственный вариант, по мнению Кондратюка, это разорвать отношения с дочерью. При этом он понимает, что сделать это очень сложно.

"Что можно с ней сделать? Ничего. Единственное – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать. Ребенок сделал выбор, с которым Оля сейчас не согласна, но что она может сделать? Ответ – ничего", – добавил шоумен.

Напомним, ранее Ольга Сумская попыталась оправдать молчание своей дочери. По ее словам, Антонина сейчас находится в декрете и не может все бросить и с детьми перебраться в Украину.

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