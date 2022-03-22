Актриса отметила, что ее дочь переживает из-за войны в Украине.

Украинская актриса Ольга Сумская отреагировала на упреки Дмитрия Ступки, который ранее обвинил ее старшую дочь Антонину Паперную, проживающую в Москве, в молчании о войне в Украине.

По словам Сумской, Антонина переживает из-за войны в Украине и регулярно звонит своим близким.

"Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину...Когда в октябре праздновали 88-летие мамы, ее бабушки, она сделала сюрприз и прилетела на один день, чтобы поздравить родного человека! Словно чувствовала, что это в последний раз.. С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся… Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся и самое главное – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим! Верим всем сердцем", - сказала Сумская в интервью "КП в Украине".

Также она добавила, что сейчас не те обстоятельства, чтобы травить друг друга. В такой непросто период нужно объединяться.

"Знаете, разжигание ненависти и раздора во время войны - это последнее, чем могут заниматься украинцы и это не делает нам чести. Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране-агрессора, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться, а не травить друг друга", - добавила актриса.

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