Актриса хоронила мать под звуки сирен.

Украинская актриса Ольга Сумская недавно потеряла мать. Сейчас звезда вспомнила, о чем говорила с мамой в последние дни ее жизни. Своими воспоминаниями Сумская поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

Ольга говорит, что ее мама Анна Ивановна сначала не поверила в происходящее.

"Только слушала, что я ей рассказываю – что Киев бомбят, раздаются взрывы. Она только говорила: "Боже, Боже, как это?" Не верила. Мамочка родилась во время Голодомора в 33 году, пережила Вторую мировую и отошла в мир иной также во время войны", - вспомнила Ольга.

Отметим, похоронили маму Ольги Сумской в Киеве под звуки сирен. Ее внучка Антонина (старшая дочь Ольги) не смогла приехать на похороны из Москвы.

Напомним, Ольга Сумская ответила, почему ее дочь до сих пор в России.

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