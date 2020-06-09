Плачущий в клетке суда Ефремов попал на видео

На вопрос журналистов, признает ли актер свою вину, он покивал головой.

Опубликовано видео из зала судебного заседания Таганского суда Москвы, где в клетке находится актер Михаил Ефремов.

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Запись предоставлена «Ленте.ру» пресс-службой суда.

На кадрах Ефремов находится за металлическим ограждением, он плачет.

Также информресурс сообщает, что на вопрос журналистов, признает ли актер свою вину, он покивал головой.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Актеру грозит 12 лет колонии.

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