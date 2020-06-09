Вышел, шатаясь: появилось видео с напившимся перед смертельным ДТП российским актером Ефремовым
15:33, 09 июня 2020Звезды
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На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как актер, шатаясь, покидает подъезд дома в Москве.
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Михаилом Ефремовым / скриншот
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП российским актером Михаилом Ефремовым.
Об этом сообщает издание mk.ru.
Пьяный Михаил Ефремов выходит из подъезда перед ДТП
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На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как актер, шатаясь, покидает подъезд дома в Москве. Он идет в сторону своего автомобиля и пытается надеть медицинскую маску.
Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.
Актеру грозит 12 лет колонии.
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