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Вышел, шатаясь: появилось видео с напившимся перед смертельным ДТП российским актером Ефремовым

15:33, 09 июня 2020
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Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Михаилом Ефремовым / скриншот

Об этом сообщает издание mk.ru.

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На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как актер, шатаясь, покидает подъезд дома в Москве. Он идет в сторону своего автомобиля и пытается надеть медицинскую маску.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер

Актеру грозит 12 лет колонии. 

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Теги: #актер#Михаил Ефремов