Несмотря на все возмущения, россиянку Анну Линникову все-таки допустили к участию в конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

15 января в Новом Орлеане состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Украину там представила 28-летняя модель Виктория Апанасенко.

Еще задолго до финала конкурс остро раскритиковали из-за того, что на него допустили представительницу страны-агрессора - россиянку Анну Линникову.

Сейчас президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала о том, как Линникова вела себя в Новом Орлеане.

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"Отвратительно. Пыталась строить из себя жертву, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото. Потому что так ей сказал директор", - рассказала Филимонова.

Также Анну Филимонову возмутило то, что Анне Линниковой дали визу в США на три года, а украинке Виктории Апанасенко - всего на год.

Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенная"

Наряды представительницы от Украины были самыми обсуждаемыми. Например, во время дефиле в национальных костюмах Виктория вышла на сцену в образе "Воина света" - уникальном костюме украинского дизайнера Леси Патоки.

Также представительница Украины похвасталась роскошным платьем-миди с украинской вышивкой от известного дизайнера Юлии Магдич. По словам Апанасенко, такой наряд символизирует темные времена в Украине и свет надежды на светлое будущее.

На последней репетиции Виктория позировала в ярком желтом платье с синим поясом.

А вот россиянке с нарядом не повезло. Ее выход высмеяли в соцсетях, прифотошопив черные мусорные пакеты, стиральные машинки и другие вещи, которые ассоциируются теперь с жителями РФ.

Напомним, россиянку захейтили за дефиле на "Мисс Вселенная" в день, когда Россия убила десятки мирных жителей в Днепре.

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