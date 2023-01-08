Виктория Апанасенко похвасталась платьем дизайнера Юлии Магдич.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко похвасталась в США роскошным платьем с украинской вышивкой от известного дизайнера Юлии Магдич.

Черное хлопковое миди-платье с золотистыми колосками, по словам Апанасенко, символизируют темные времена в Украине и свет надежды на светлое будущее нашей страны.

"Интересен тот факт, что богатая темная почва и обширные поля пшеницы и других продуктов питания дали Украине прозвище "хлебная корзина Европы"", - добавила Апанасенко.

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Известно, что стоимость этого платья достигает почти 70 тысяч гривень.

Стоит отметить, что ранее Виктория показала украинский наряд под названием "Воин света". Над ним работала известная украинская художница по костюмам Леся Патока, которая сотрудничала с Джамалой, ONUKA и другими известными личностями.

Конкурс "Мисс Вселенная 2022" - когда пройдет финал

Финал конкурса красоты состоится 15 января 2023 года. Пока участницы общаются с прессой и посещают разные светские мероприятия. Также они уже успели показать несколько своих образов.

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