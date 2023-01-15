14 января Россия ударила ракетой по жилому дому в Днепре. В это же время в Новом Орлеане россиянка цинично дефилировала на конкурсе красоты.

14 января в Новом Орлеане состоялся финал самого престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Еще задолго до финала в сети возмутились из-за того, что к участию допустили россиянку Анну Линникову.

Украинцы высмеяли ее наряд на дефиле. Мировая публика заметила, что даже на конкурсе красоты Россия демонстрирует свои имперские амбиции - это заметили по наряду Линниковой.

В этот же день Россия массированно обстреляла Украину ракетами. В Днепре "прилет" был в жилой дом. На данный момент известно о 21 погибшем, всего пострадавших - несколько десятков. В связи с этим Анне Линниковой начали писать негативные комментарии в соцсетях.

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Реакция соцсетей

"Платье цвета крови! Показывает всю сущность России. Оккупанты! И нет стыда ни малейшего?"

"Надеетесь в конкурсе выиграть набор унитазов?"

"Американцы, вы можете не досчитаться унитазов и стиральных машин! Будьте внимательны, и не оставляйте эти вещи без присмотра!"

"Приезжайте в Мариуполь, Бучу, Херсон!"

"Желаю пережить весь тот ужас, который пережили люди в девятиэтажном доме Днепра и переживают каждый день люди, живущие на востоке Украины"

"А как так получилось, что поехала в загнивающую Америку? Там же нет ни газа, ни еды, ни тепла? Или Россия уже не воюет с НАТО?"

Кто победил в конкурсе "Мисс Вселенная 2022"

Первое место заняла представительница США Р’Бонни Габриель. Первой вице-мисс стала представительница Венесуэлы, второй — Доминиканской Республики. Украину на Мисс Вселенная представляла 28-летняя Виктория Апанасенко из Чернигова. Девушка не попала в топ-16.

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