Несмотря на все ограничения, представительница от России Анна Линникова все же принимает участие в конкурсе красоты. Это вызвало возмущения в западной прессе, а украинские соцсети "разгорелись" шутками на этот счет.

В Новом Орлеане 11 января состоялся полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Россиянка Анна Линникова, чьим участием возмущена мировая общественность, уже совершила несколько выходов.

Украинские пользователи высмеяли ее образ и слегка его "дополнили", пишет "Обозреватель".

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Кто такая Анна Линникова

22-летняя модель из России. Она ничего не говорила о том, что ее страна начала убийственную войну на территории Украины. После хейта в свой адрес она написала в Telegram-канале, что думала, что конкурс никак не относится к политике.

К слову, конкурс "Мисс Вселенная" захейтили из-за того, что в нем принимает участие россиянка.

"Мисс Украина Вселенная": интересное о конкурсе

В сети появилось видео, сделанное накануне полуфинала во время подготовки девушек к общему фото. На кадрах видно, как россиянка Анна Линникова стала рядом с украинкой Викторией Апанасенко. Представительница от нашей страны не растерялась и дипломатично дистанцировалась - попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами.

Известно, что финал конкурса красоты состоится 14 января.

Напомним, в сети показали национальный костюм Виктории Апанасенко для конкурса Мисс Вселенная.

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