Финал состоится 14 января в Новом Орлеане. Украину на конкурсе красоты представляет Виктория Апанасенко.

Украинка Виктория Апанасенко, которая представляет Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане поразила очередным роскошным нарядом. Девушка позировала в желтом платье с синим поясом.

В описании к новым снимкам она рассказала о последней репетиции перед финалом.

"Сегодня была последняя репетиция перед финалом. И сегодня я впервые встретилась с девушкой, которая еще в 2012 году вдохновила меня пойти на Мисс Вселенную. Это Оливия Калпо - Мисс Вселенная 2012. Она ведет шоу в этом году. И вы даже не представляете, насколько это круто - свободно общаться на сцене с человеком, который тебя вдохновил сделать первый шаг на конкурсах красоты", - написала Виктория.

Видео дня

Мисс Вселенная: интересное о конкурсе

На конкурс допустили россиянку, что возмутило мировую общественность. Анна Линникова ничего не говорила по поводу войны, развязанной в Украине ее страной, а когда у нее спросили об этом, девушка ответила: думала, что конкурс вне политики.

К слову, украинцы высмеяли наряд россиянки на конкуре. Многие зрители отметили, что ее платье подчеркивает имперские амбиции РФ.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" отказалась стоять рядом с россиянкой на конкурсе.

Вас также могут заинтересовать новости: