Данный образ получил название "Воин света". Его создала украинская художница по костюмам Леся Патока.

В сети показали костюм победительницы конкурса Мисс Украина Вселенная Виктории Апанасенко, в котором она выйдет на сцену Мисс Вселенная. Мероприятие состоится 11 января в Новом Орлеане.

Известно, что образ Виктории получил название "Воин света". Над ним работала известная украинская художница по костюмам Леся Патока, которая сотрудничала с Джамалой, ONUKA и другими известными личностями.

Уточняется, что в основу заложен образ Архангела Михаила, который защищает Украину с мечом в руках. Поэтому Патока изобразила участницу от украины в доспехах, с оружием, но одновременно в белом платье, что говорит о том, что она несет свет.

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Вот как свою работу прокомментировала сама Леся Патока:

"Нам очень важно было создать образ не просто красивой, но и сильной духом девушки, олицетворяющей в себе всю Украину - несгибаемую, смелую, свободную. Несмотря на все сложности и вызовы, мы справились с созданием образа вовремя, ведь каждый из нас — Воин в своем деле".

Над костюмом Леся работала на протяжении четырех месяцев под звуки сирен и без электроэнергии.

Что известно об участнице от Украины

Виктории Апанасенко 28 лет. Она родилась и выросла в Чернигове. Выбирали в этом году участницу от Украины без громких шоу - оценивали по тому, что претендентки делают во время войны, а также проверяли их бэкграунд.

В своей видеовизитке модель сказала, что едет на Мисс Вселенная, чтобы еще раз рассказать всем о зверствах, которые совершает РФ в отношении нашей страны.

Напомним, модель Playboy Астафьева спела для военных и показала разбитые оккупантами места.

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