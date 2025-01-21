Артист призвал мир оказывать помощь и помнить, что происходит сейчас в нашем государстве.

Известный британский актер и юморист Стивен Фрай, который также является послом платформы UNITED24, выступил с мощным видеообращением к иностранцам. Знаменитость напомнил о полномасштабной войне и призвал поддерживать Украину.

Ролик с артистом был опубликован на официальной странице UNITED24 в Facebook. В своем видеообращении комик, который уже далеко не впервые поддерживает украинцев отметил важность осознания глобальных проблем, которые происходят сейчас в мире.

Еще в начале полномасштабного вторжения он стал на сторону Украины и даже приезжал в Киев. Звезда подчеркнул, что кроме своих личных сложностей стоит помнить и о том, что в другой стране живет диктатор, который несет угрозу всему миру.

"Каждый день, кроме всего, что происходит в нашей жизни, мы выбираем, что еще стоит нашего внимания. Стоит ли внимания чужая война? Что если их агрессор представляет опасность и для твоей страны? Стоит ли внимания диктатура на другом конце света? И что как их ядерные ракеты потенциально могут достичь твоего дома? Стоит ли выходить на митинги, чтобы привлечь внимание властей к глобальной проблеме? Или просто сходить с ребенком в парк, чтобы провести время вместе. Собираетесь ли вы купить еще одну игрушку для своего ребенка? Или же для ребенка беженца?" - обратился к иностранцам Фрай.

Он призвал каждого найти собственный способ помочь Украине, в частности, быть активным, волонтерить, анализировать страшные события и изучать, что бы могло помешать диктатору Путину. По его словам, главным сейчас является то, чтобы не оставаться в стороне и не забывать о кровавой войне. Стивен советует выбирать путь человечности и доброты.

"Вместо того, чтобы быть просто сторонним наблюдателем, мы можем анализировать события, учиться и становиться сильнее. В конце концов мы можем выбрать быть лучшими людьми", - отметил юморист.

Напомним, ранее Стивен Фрай показался с младшим на 30 лет мужчиной и поздравил его с годовщиной. Артист сообщил, что они с избранником уже 10 лет находятся в браке.

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