Актер вспомнил свадьбу с избранником.

Знаменитый британский актер и юморист Стивен Фрай поделился редким семейным контентом в сети. Артист впервые за долгое время показался со своим молодым избранником и поздравил его с важным праздником.

Как известно, более 10 лет назад знаменитость закрутил роман с младшим на 30 лет мужчиной Эллиоттом Спенсером. А сегодня, отметил Фрай на своей странице в Instagram, они отмечают годовщину брака. Пара поженилась 10 лет назад. По случаю праздника 67-летний Стивен поделился кадром с любимым, который они сделали в день своей свадьбы.

На фото комик позирует в сером костюме с разноцветным галстуком в полоску, а его избранник в черном костюме с синим галстуком. Свои образы они дополнили бутоньерками. Также на кадре видно кольца мужчин, которые сверкают на их безымянных пальцах.

Видео дня

В подписи к фотографии Фрай отметил, что последние 10 лет были самыми счастливыми в его жизни и намекнул, что женитьба со Спенсером была его лучшим решением.

"Десять счастливых лет брака с того дня, как мы решили сыграть свадьбу. Я счастливый человек", - написал Стивен.

Поклонники юмориста поздравили влюбленных с годовщиной в комментариях. Они пожелали им счастья и долгих лет жизни вместе. Среди иностранных фанатов, которые комментировали пост, можно было увидеть и пожелания от украинцев:

"С годовщиной вас, очаровательная пара"

"Поздравляю и с юбилеем!"

"Будьте любимыми и любите, с годовщиной вас обоих"

К слову, Фрай после начала полномасштабного вторжения стал на сторону Украины и поддерживает наш народ. Он осудил путинский режим и даже агрессивно обращался к россиянам. В 2023 году актер приезжал в Киев, чтобы провести Саммит первых леди и джентльменов.

Напомним, ранее Стивен Фрай поделился, как пережил взрывы в Киеве. Ему, как и большинству украинцев, пришлось прятаться от российских ракет.

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