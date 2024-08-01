В Бабьем Яру он размышлял о тяжелой истории страны.

Известный британский комедийный актер, писатель и ведущий Стивен Фрай представил документальный фильм о своей поездке в Украину.

45-минутный фильм под названием "Стивен Фрай в Украине" опубликован на YouTube-канале комика. Он снял его во время участия в саммите по вопросам психического здоровья, получив приглашение в Киев от первой леди Елены Зеленской.

"Он обсуждает войну с президентом Зеленским и рассказывает ему анекдоты. Он встречается с бойцами бригады "Азов" и художником Никитой Титовым. Он впервые переживает воздушный налет, а занятия стендапом помогают ему осознать, насколько важным стал юмор для выживания на войне. У мемориала Холокоста в Бабьем Яру он размышляет о кровавой истории Украины", - говорится в описании к фильму.

Документальные фильмы о войне в Украине

Напомним, фильм украинца Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

А американский актер и кинорежиссер Шон Пенн представил на Берлинском кинофестивале фильм "Superpower", в котором говорится о полномасштабном нападении на Украину и ее борьбе с оккупантами.

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