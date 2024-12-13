Стало известно, с кем Анна Асти изменила мужу: это известный украинец

Певица занялась любовью с другим мужчиной. Этот момент попал на видео.

Российская певица родом из Украины Анна Асти недавно попала в секс-скандал. В сеть "слили" видео, на котором она занимается любовью не со своим мужем. Хоть лица мужчины на ролике и не видно, фолловеры рассекретили этого мужчину.

Данной информацией поделился обозреватель украинского шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов. Он рассказал, что на видео был Артик, с которым Анна выступала в дуэте более 10 лет.

Именно благодаря группе "Артик и Асти" артисты стали популярными, однако зарабатывать деньги они решили в террористической России, несмотря на то, что оба родились и выросли в Украине.

Видео дня

В начале полномасштабного вторжения Анна была в Украине и пряталась в бомбоубежище, но уже через несколько дней вместе со своим мужем вернулась в страну-агрессора.

А вот Артик исчез из информационного пространства. Новая солистка дуэте "Артик и Асти" Севиль выступает на сцене одна. Ходили слухи, что Артем (настоящее имя Артика, - УНИАН) находится за границей.

Стоит отметить, что после слива Анна заявила, что кто-то взломал ее телефон, а это видео ей не принадлежит. Однако она уточнила, что все интимные фото предназначались ее мужу.

После этого ее супруг Стас появился на ее концерте и вручил ей огромный букет роз со словами, что он ее любит.

Напомним, ранее Анна Асти оправдалась после скандала с изменой мужу.

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