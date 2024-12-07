Стало известно, с кем артистка изменяла мужу.

Российская певица украинского происхождения Анна Асти, она же Анна Дзюба, которая ранее попала в тренды YouTube, поплатилась за свое предательство Украины. Фанатка Путина родом из Черкасс оконфузилась в РФ и теперь, похоже, ее репутация популярной артистки в стране-агрессорке испортится.

Как сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале BespaLOVmedia, в сети "слили" шокирующие кадры предательницы. На видео, по словам звездного обозревателя, исполнительница занимается сексом с мужчиной, правда, не своим, а близким другом своего избранника.

Хотя, чего еще ждать от предательницы, если ей все равно на смерти тысяч украинцев, то изменить мужу - бизнесмену Станиславу Юркину - еще проще. На кадрах, которые распространил сплетник, любовник Асти сфотографировал ее во время полового контакта.

Видео дня

Позже блогер также запостил снимки горе-певицы, на которых она совсем без одежды. Этими кадрами она, мол, делилась с любовником, который является близким другом Юркина. Сама предательница пока что никак не комментировала инцидент, который может "потопить" ее "идеальный" образ.

"Неудобно получилось. Слили "хоум видео", как шп*ха** Аньку друг ее мужа. Сначала не в ту дверь зашла, теперь это. Когда ты "царица", то можно отправить любовнику "нюдсы" - подумала об этом предательница Аня Asti. Только не учла, что когда ты номер один, то любой и любой ценой готов тебя потопить. Вот такая п*рн* трагедия случается с предательницами в РФ. Бумеранг судьбы существует", - написал Беспалов.

Отметим, что уже много лет Асти строит свою карьеру в РФ и наслаждается жизнью под триколором, когда россияне уничтожают украинские города и убивают граждан. Однако в начале полномасштабного вторжения она находилась на родине. Сюда она приехала с мужем, чтобы снять клип к новой на то время песни. Она воочию видела, как оккупанты разрушают Украину, пряталась от обстрелов, но все равно вернулась в Россию и поддержала нападение захватчиков.

За это время Анна ни слова не выдала о кровавой войне. Предательница продалась за рубли, которыми теперь спонсирует войну, и выбрала так называемый "комфорт" вместо того, чтобы быть со своей страной и народом. В прошлом году фанатка диктатора получила российский паспорт.

Напомним, ранее Асти получила награду в РФ. Ее песни стали самыми популярными среди россиян.

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