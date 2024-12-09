Украинка Анна Асти оправдалась после скандала с изменой мужу: 'Стала жертвой преступников'

Она попала в очень неприятную ситуацию.

Российская певица родом из Украины Анна Асти попала в шокирующий инцидент. Кто-то "слил" в сеть ее обнаженные фото, а также видео, где она занимается сексом с мужчиной. Фолловеры пишут, что этот молодой человек - не ее супруг Станислав, а друг.

После такой информации карьера популярной в России Асти может пойти ко дну. Поэтому она не стала медлить и сразу же попыталась оправдаться.

На своей странице в Instagram она заявила, что стала жертвой преступников. По ее словам, их с мужем уже полгода шантажируют и требуют огромные суммы денег, поэтому артистка живет якобы в кошмаре.

Видео дня

"К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию", - написала Асти.

Однако стоит отметить, что на видео заметно родинку на пояснице, которая есть у Асти. При этом артистка продолжает отрицать свое участие в съемках домашнего эротического видео.

"Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы", - добавила Асти.

Напомним, ранее экс-жених Рамины высказался о своей подруге Анне Асти.

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