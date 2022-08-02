По словам артистки, младшая дочь находится рядом со своими родителями.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, где сейчас находится ее младшая дочь Анна Борисюк. По словам актрисы, они с супругом Виталием Борисюком решили не отправлять девочку за границу, так как с родителями ей будет спокойнее. Поэтому они все вместе остались в Украине.

"Все-таки надо сказать, что мы, взрослые, как-то мужественно переносим это. Дети более подвержены состоянию стресса. Поэтому когда я смотрю, в каком состоянии дети, непосредственно и моя Анечка… Мне, конечно, очень жаль, я волнуюсь за нее. Это все очень опасно. Но она с нами, с родителями. Ну а как иначе?" – рассказала Сумская в интервью "24 каналу".

При этом старшая дочь Сумской, Антонина Паперная, вместе со своей семьей живет в России и молчит о войне в родной Украине.

Такое поведение Паперной неоднократно подвергалось осуждению со стороны ее поклонников. При этом звезда продолжает молчать. Оправдать ее попыталась звездная мама, которой также пишут о том, что ее дочь могла бы вернуться в Украину.

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