Антонина Паперная, по словам своей мамы, очень переживает за Украину, но приехать не может.

Украинская актриса Антонина Паперная уже много лет живет и работает в России, а о войне в родной стране она молчит. Хотя ее мама Ольга Сумская четко высказывает свою антивоенную позицию.

Такое поведение Паперной неоднократно подвергалось осуждению со стороны ее поклонников. При этом звезда продолжает молчать. Оправдать ее попыталась звездная мама, которой также пишут о том, что ее дочь могла бы вернуться в Украину.

"Я вижу, что здесь тысячи вопросов. Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи. Там другое информационное поле, оно страшное... Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть уезжает. Ну черт знает что. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом - ну как это... если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", - заявила Сумская в программе "Зірковий шлях".

Также по этому поводу высказался и супруг Сумской - Виталий Борисюк. Он отметил, что россияне пишут ему и говорят, что понимают, что на самом деле происходит в Украине. Вот только публично высказать свою антивоенную позицию они не могут, так как боятся попасть в тюрьму.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка пристыдил дочь Сумской, которая живет в РФ.

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