Речь идет об Игоре Скрипко, который сыграл в украинском сериале "Останній москаль" главную роль.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская рассказала, выходил ли с ней кто-либо из РФ на связь после того, как Украину начали бомбить 24 февраля. Звезда призналась, что был только один такой человек.

Речь идет об российском актере Игоре Скрипко, который в украинском сериале "Останній москаль" сыграл главную роль Валеры. Также актриса отметила, что был еще один человек, но его имя озвучить не решилась. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-проекта FreeDom.

"Это страшно. Ни один человек не позвонил, разве что написал один. Это Игорь Скрипко. Наш "Останній москаль" - сериал, в котором он снимался и, собственно, играл москаля. Вот он пишет. Ой, это такая информация... Я просто понимаю, что все рискуют. Тот режим, в котором они сейчас находятся - это безумие. За любое слово, проявление позиции последует очень жесткое наказание. Звонят и комментируют те, кто выехал из страны", - поделилась Ольга.

Отметим, 25 февраля Игорь Скрипко опубликовал у себя в блоге антивоенный пост.

Также телеведущий и актер Юрий Горбунов упоминал о том, что этот российский коллега ему писал. Но муж Осадчей не нашел в себе силы, чтобы что-то ответить.

Напомним, лидер "Бумбокса" Хлывнюк показал фото из окопа.

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