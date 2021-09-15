Принц Гарри и его супруга стали "кумирами" среди сотни лучших благодаря шеф-повару Хосе Андресу, который выдвинул их кандидатуру.

Журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей планеты в 2021 году. В него попали многие звезды и медийные персоны, среди которых оказались певицы Бритни Спирс и Билли Айлиш, а также Меган Гарри и принц Гарри.

Список самых влиятельных людей журнал опубликовал на своем сайте.

Так, Меган Маркл и принц Гарри, которые в 2021 году регулярно попадали в скандалы из-за своих дрязг с королевской семьей, стали "кумирами" среди всех остальных влиятельных людей мира. Журнал считает, что герцог и герцогиня Сассекские помогают всему миру и впечатляют своей добротой. Супруги вошли в сотню благодаря шеф-повару Хосе Андресу, который выдвинул их кандидатуру на рассмотрение.

"В мире, где у всех есть мнение о людях, которых они не знают, герцог и герцогиня сочувствуют людям, которых они не знают. Они не просто высказывают мнение. Они бегут навстречу борьбе", - указано в описании заслуг Меган Маркл и принца Гарри.

Певица Бритни Спирс, которая наконец получила свободу от опеки отца и обручилась со своим бойфрендом, также вошла в сотню самых влиятельных людей. Ее представила Пэрис Хилтон.

"Несмотря на тьму, окружавшую ее жизнь, Бритни воплощает радость и разделяет свет своего прекрасного сердца, вечной суперзвезды", - написала светская львица о Спирс и вспомнила, как певица страдала в течение всего года.

Певицу Билли Айлиш, которая стала лидером среди "пионеров-новаторов" в сотне инфлюенсеров мира, представила артистка Megan Thee Stallion. Она написала, что Айлиш - "женщина, которая стоит за себя и защищает женщин повсюду".

В 100 самых влиятельных людей планеты этого года также попали российский оппозиционер Алексей Навальный, глава Apple Тим Кук, президент США Джо Байден, актриса Скарлет Йохансон и многие другие.

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Автор: Полина Кузенко