Певица пыталась доказать отсутствие пластических операций, однако ее полуобнаженное тело вызвало у многих лишь улыбку.

Певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику откровенными выходками. В этот раз звезда показала свою фигуру на видео, позируя перед камерой практически без белья. Однако певица явно не ожидала, что вместо восхищения она вызовет у фанатов смех.

Своим откровенным видео Спирс поделилась в Instagram.

Звезда показала обнаженные ягодицы. Перед камерой она позировала топлес, прикрывая грудь руками. Судя по тому, как Спирс щеголяла фигурой, она действительно гордится своим телом.

В описании к видео певица указала, что она показывает тело без фильтров и не использует фотошоп. Спирс почему-то решила, что фанаты не поверят ее словам. "Все настоящее", - гордо завила звезда.

Однако помимо лестных комплиментов Бритни Спирс получила немало критики. Многие фаны высмеяли "дряблые" ягодицы певицы и отметили, что подобным телом едва ли стоит так гордиться.

Впрочем, сама звезда не реагирует на критику. Она предпочитает не отвечать на едкие комментарии, продолжая радоваться жизни. Как известно, поводов для счастья у Спирс хватает. Отец отказался быть ее опекуном и теперь певица официально свободна.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова