Певица встречается с танцором и персональным тренером Сэмом Асгари уже почти пять лет.

Американская певица Бритни Спирс перешла на следующий логический этап отношений со своим парнем Сэмом Асгари, с которым она вместе пять лет - пара объявила о помолвке.

Об этом они сообщили в соцсетях.

"Не могу в это поверить", - подписала Спирс видео в Instagram с женихом и кольцом с огромным бриллиантом.

Под публикацией артистку поздравили и другие селебрити, в частности - светская львица Пэрис Хилтон и актриса Октавия Спенсер.

Асгари оказался еще менее многословным - достаточно провокационное фото с возлюбленной и кольцом на своей странице он прокомментировал лишь парой смайлов.

Читайте также"Я красивая и чуткая женщина": Бритни Спирс обнажилась на камеру ради "просветления" (фото)Его агент Брэндон Коэн подтвердил CNN эту новость, отметив, что пара "тронута оказанной им поддержкой, преданностью и любовью".

Издание Page Six узнало, что автором платинового помолвочного кольца Спирс является нью-йоркский дизайнер Роман Малаев. Оно украшено круглым бриллиантом в 4 карата и россыпью более мелких камней. На внутренней части кольца выгравировано слово "Львица".

Пара вместе уже почти пять лет - Бритни Спирс познакомилась с танцором и персональным тренером Сэмом Асгари на съемках клипа на свою песню Slumber Party в 2016 году.

О помолвке они сообщили после неожиданного поворота в судебной тяжбе Бритни Спирс с ее отцом, с которого она требует снять обязанности ее опекуна.

Всего несколько дней назад Джейми Спирс обратился в суд с ходатайством о прекращении опекунского соглашения, которое было заключено уже 13 лет - он начал распоряжаться средствами и недвижимостью своей дочери после того, как в 2008 году она перенесла серию нервных срывов.

Для 39-летней Бритни Спирс это будет уже третий брак - впервые она вышла замуж за друга детства Джейсона Александра (пара разошлась через 55 часов), а во второй раз она три года была замужем за Кевином Федерлайном, который отсудил у нее право опеки над двумя их детьми.

Автор: Станислав Кожемякин