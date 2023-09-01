Артистка не скрывает, что решилась лечь под нож хирургов, чтобы изменить свои формы.

Звезда "Квартала" и юмористическая актриса Ирина Сопонару рассказала о том, почему она сделала пластическую операцию. Она объяснила, что раньше была довольна своими формами, но потом у нее возникло желание себя изменить.

"У меня небольшая грудь и сейчас, но так мне захотелось. У меня изменился вкус, я раньше смотрела и мне нравились такие андрогинные девушки, с плоской грудью, без талии, чтобы бедра были не очень выражены. Это был для меня идеал женщины, но это изменилось, мне начали нравиться такие формы. И мне не хватало в некоторых местах этих форм. Я подумала, что жизнь так коротка, она одна. Ну я прожила 35 лет с маленькой грудью, я хочу остальное прожить со средней грудью", - признала Сопонару в интервью Славе Демину.

По словам актрисы, она не боится возраста, однако не хочет стареть ментально. Что касается внешности, то Сопонару не скрывает, что будет стараться сохранить молодость как можно дольше.

"Возраста не боюсь, старости боюсь. Вот такой ментальной старости, знаешь, когда ты уже не старая, а уже все, себя похоронила, будто в этой жизни больше ничего хорошего не случится... Я, наверное, больше из тех женщин, что я цементом залью лицо, лишь бы оно было более-менее. То есть я буду делать процедуры до последнего, понимаешь, какие-то аппаратные, инъекционные", - рассказала звезда.

Также Сопонару призналась, что делает себе много процедур уже сейчас. Впрочем, все они не так серьезны, как пластические операции. Актриса не отрицает, что в будущем может делать себе "подтяжки", но сейчас до этого еще не дошло.

"Я делаю много чего, у меня сестра косметолог. Я делаю биоревитализацию, мезотерапию... Мне не хочется операции делать как можно дольше, но я точно знаю, что я буду их делать. Подтяжку какую-то. Но мне бы хотелось ее сделать в 60 лет, а не в 40 лет", - добавила Сопонару.

Напомним, ранее Сопонару рассказала, почему у нее нет детей.

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