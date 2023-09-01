Артистка не скрывает, что все же хочет стать матерью.

Украинская актриса комедийного жанра Ирина Сопонару откровенно рассказала, планирует ли она рожать детей. 36-летняя звезда "Квартала" уже признавалась, что боится решиться на этот шаг в условиях полномасштабной войны, которую против нашей страны ведет РФ.

В интервью Славе Демину Сопонару вспомнила свои слова и отметила, что сейчас ее мнение не изменилось. Артистка может выехать за границу и родить ребенка в более безопасных условиях. Однако такой вариант она даже не рассматривает.

Также Сопонару отметила, что хотела бы стать матерью уже после победы. А на вопрос Демина о том, что она будет делать, если война растянется еще на пять лет, звезда ответила:

"Боже, нет. Я даже не хочу о таком думать, понимаешь".

Сопонару также рассказала, есть ли у нее "дедлайн" - срок, до которого она хочет обязательно стать матерью. По словам актрисы, она считает, что у нее осталось уже очень немного времени.

"Мне бы хотелось до 40 лет родить, то есть у меня уже очень мало времени осталось. Осенью уже 37 будет", - признала Сопонару.

Что известно о личной жизни Ирины Сопонару

Сопонару встречается с британцем рисом с 2021 года. На фоне полномасштабной войны они решили жить вместе в Киеве. Звезда "Квартала" не скрывает, что счастлива в отношениях со своим избранником.

А несколько месяцев назад Сопонару рассказала, что бойфренд ей сделал предложение. Она сказала "да" и получила от него роскошное кольцо. Недавно же Сопонару умилила фанов нежными объятиями с женихом-иностранцем.

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