Ведущая поехала на отдых в Карпаты.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая вместе со своим возлюбленным - военнослужащим Алексеем Ситайлом поехала в отпуск. Пара решила провести несколько дней в Карпатах.

В своем Instagram телезвезда поделилась кадрами с отдыха. Соломия рассказала, что в горы к ней также приехала ее кума - известная певица Светлана Тарабарова - и ее трое детей. Как известно, Витвицкая стала крестной мамой для сына артистки Ивана. Также к компании присоединилась исполнительница Наталка Карпа с дочкой.

Все вместе они устроили посиделки под открытым небом и играли в игры с детьми. Ведущая показала своего крестника, а также любимого Алексея, который позировал вместе с мальчиком и женщиной в кадре.

Видео дня

В то же время дети певиц весело играли, а Соломии захотелось покачаться на большой качели, с которой виднеется панорама на Карпаты. За кадром бегали дети и Тарабарова даже пошутила, что куме подходит отдых с малышами.

Накануне ведущая опубликовала видео, где показала виды Украины. Она отметила, что они с военным отправились домой, в столицу. Пара нежно держалась за руки.

Отметим, что о романе Витвицкой и Ситайло стало известно в феврале этого года. Тогда ведущая впервые рассказала об Алексее. По ее словам, их объединило волонтерство, которым телезвезда занимается уже несколько лет.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая показала мужа-военного и как они проводят время.

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