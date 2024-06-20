Возлюбленного ведущей отпустили на несколько дней в отпуск.

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая показалась в объятиях любимого - защитника Украины Алексея Ситайло. Телезвезда рассказала, как проходит их отпуск.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что они с мужем решили поехать во Львов. Отдых супруги организовали по случаю дня рождения ведущей. Соломии на днях исполнилось 44 года. Ее избранник прямо из Донецкой области, где он сейчас служит, приехал во Львов.

"Когда любимого отпустили в отпуск и он приехал из Донецкой области и наконец одел гражданскую одежду", - подписала кадр Витвицкая.

Видео дня

Телеведущая рассказала, что они уже несколько дней находятся во Львове. За это время пара успела погулять по центральным улицам города, полюбоваться архитектурой и сделать немало совместных фото.

Во время очередной прогулки Соломия показалась в красном платье в горошек и белых очках, а ее любимой - в футболке ручной работы с рисунком. Знаменитость говорит, что даже на отдыхе Ситайло постоянно работает.

"В отпуске (Алексей - УНИАН) все равно постоянно работает и что-то решает. ВСУ не отпускает", - отметила звезда.

К слову, в феврале этого года Витвицкая впервые заявила, что ее сердце занято. Тогда она рассказала об Алексее. По ее словам, их объединило волонтерство, которым телеведущая занимается уже несколько лет.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая показала, как ее поздравил любимый-военный с днем рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: