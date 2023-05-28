Артистка радуется, что наконец-то может поделиться своим счастьем с поклонниками.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно поделилась радостной новостью и рассказала, что выходит замуж, впервые раскрыла подробности своей жизни. Артистка посетила студию "Сніданку з 1+1" и рассказала, что она счастлива.

"Я очень рада всем сообщить и я вообще рада это хоть кому-то сообщить! Потому что это все держалось в таком секрете. И хотелось рассказать, потому что когда ты находишь человека, который твоя половинка и как-то все пазлы складываются, и ты хочешь рассказать всем", - призналась Зарицкая.

Раньше, вспоминает KAZKA, она" фекала", когда видела людей, целующихся на публике. Впрочем, когда она встретила своего избранника, то стала более сентиментальной. Мало того, в прошлом Зарицкая не хотела детей, а сейчас она радуется, когда видит малышей.

Певица даже пошутила, что уже скоро может удивить фанов неожиданной новостью. Сейчас звезда не может нарадоваться и показала на камеру, как выглядит ее обручальное кольцо. Также Зарицкая немного рассказала о своем женихе:

Его зовут Павел, мы познакомились уже давно, еще в 2018-м году... Начали прямо серьезно встречаться только в прошлом году... Начали жить вместе и она как-то все очень-очень стало на свои места... Это моя первая большая любовь.

По словам певицы, ее возлюбленный давно планировал предложение руки и сердца. Подарить кольцо он решил внезапно, когда рядом с ними было немало людей. Зарицкая мечтала, чтобы признание происходило в более интимной обстановке, однако ее избранник решил иначе. Впрочем, она не расстраивается.

Также KAZKA рассказала, каким она видит свою свадьбу. Певица отметила, что сейчас, пока идет война, о празднике она не думает. Впрочем, после победы она мечтает о свадьбе или в Крыму, или на Закарпатье.

"Вообще это даже не обсуждалось, что это может быть во время полномасштабной войны. Потому что это совсем другое. Хочется, чтобы свадьба была светлой, как праздник. А сейчас у меня и у него голова забита совсем другим. Мы работаем ради победы. Вообще, классно было бы где-то в Крыму на набережной, вот это одно из таких желаний", - рассказала певица.

Что известно о женихе KAZKA

Своего бойфренда певица впервые показала осенью прошлого года. Известно, что избранником Зарицкой стал музыкант Павел Тараненко. Впоследствии она признавалась, что ей часто хочется опубликовать романтическое фото с парнем, но она придерживается правила "счастье любит тишину".

О свадьбе с любимым KAZKA заговорила еще в феврале этого года. Уже тогда певица рассказывала, что хочет праздновать это событие в горах и на море.

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