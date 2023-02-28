Зарицкая хочет две свадебные церемонии - в горах, и на море.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая в 2021 году начала встречаться с музыкантом Павлом Тараненко. Уже через несколько месяцев отношений они признались друг другу в любви.

А сейчас Саша мечтает о свадьбе. Однако, как рассказала певица в интервью ЖВЛ, случится это только после победы Украины в войне с Россией.

Также девушка призналась, что хотела бы сыграть две свадебные церемонии: одну на Закарпатье, а вторую - в Крыму, после его возврата под контроль нашей страны.

"Никогда раньше не мечтала, я сейчас уже ставлю себя на место невесты. Но свадьбу после победы. Сейчас нужно сделать так, чтобы нашим детям было хорошо жить в свободной стране. Это одна такая супер традиционная будет свадьба где-то там на Закарпатье, а другая где-то в Крыму, где море", - сказала Зарицкая.

Напомним, ранее Александра Зарицкая рассказала о своем эмоциональном состоянии. Девушка призналась, что из-за тревожности часто просыпается среди ночи.

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