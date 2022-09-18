Также звезда призналась ему в любви.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая впервые показала своего возлюбленного. Ее избранником стал начинающий музыкант Павел Тараненко.

Так, звезда обнародовала в своем TikTok-блоге видео с возлюбленным и призналась ему в своих чувствах.

"Если бы я была... Версия от моего парня. Люблю тебя сильно", - подписала ролик Александра.

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Также в ролике можно увидеть совместные фотографии влюбленных из их путешествий.

Напомним, ранее Александре Зарицкой приписывали роман с партнером по "Танцах со звездами" Юрием Мешковым. Хореограф и сам признавался, что певица ему очень нравится, а она, в свою очередь, отвечала ему взаимностью.

Но, как выяснилось, не Юрий покорил сердце солистки KAZKA. Сейчас она состоит в отношениях с другим мужчиной и выглядит очень счастливой.

Напомним, ранее KAZKA выпустила клип об очень болезненном расставании.

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