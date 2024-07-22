Юлия Санина приехала к сыну за границу.

Фронтвумен группы The Hardkiss, известная певица Юлия Санина поделилась семейным контентом в сети. Артистка впервые за долгое время показала своего сына.

В своем Instagram исполнительница опубликовала серию кадров, на одном из них она показалась с 8-летним Даниилом, которого родила в браке с мужем - музыкантом Валом Бебко. Стоит указать, что за время полномасштабного вторжения Санина ни разу не делилась кадрами с мальчиком, но в этот раз сделала исключение.

Даниил позировал в объятиях звездной мамочки на фоне красивых пейзажей. Сама артистка не раскрыла, где именно находится, однако поклонники предположили в комментариях, что знаменитость прилетела в Испанию. За последнее время мальчик заметно подрос и изменился.

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"Летние открытки", - лаконично подписала кадры Юлия.

К слову, в последнее время по сети распространяется немало слухов о личной жизни певицы. Санина уже давно не публикует совместные фото с мужем, поэтому фанаты подозревают, что пара больше не вместе. Более того, существуют предположения, что Вал уехал за границу во время войны, как и вся мужская часть группы The Hardkiss. Сама Юлия никак не комментирует сплетни.

Что касается коллектива, то после 24 февраля 2022, они не выступали в Украине и не выпускали новых песен. Сейчас артистка дает сольные концерты в рамках тура Special Kiss.

Напомним, ранее Юлия Санина рассказала о непростом периоде в The Hardkiss и объяснила, почему выступает сама.

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