Певица гастролирует по Украине с сольным туром, пока мужская часть группы находится за границей.

Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина впервые прокомментировала проблемы в коллективе. Артистка также ответила, почему она решила организовать сольные концерты.

Как известно, The Hardkiss - одна из самых популярных украинских рок-групп. Однако после начала полномасштабного вторжения коллектив не выступает в полном составе. Зато Санина активно гастролирует с сольными концертами по украинским городам и назвала свою программу Special Kiss.

Поклонники группы давно пытаются понять, что произошло с коллективом, и куда делись мужчины-участники The Hardkiss.

По словам исполнительницы, сольная программа Special Kiss - это ее видение известных песен группы. Она поет хиты в лирическом исполнении, а на ее концертах теперь более уютная и спокойная атмосфера.

Юлия говорит, что за 12 лет существования коллектива, она как будто потеряла индивидуальность и слилась с группой. Поэтому она решила попробовать что-то новое для себя. Однако Санина не уверена, повторит ли свой сольный тур снова. Она отметила, что в условиях полномасштабного вторжения, во время воздушных тревог, выступать опасно.

Более того, певица призналась, что мужской состав группы был против ее сольных концертов. Однако артистка не обращает внимания на это и добавила: "Не мешают - и на этом спасибо".

Наконец, Санина рассказала, что сейчас The Hardkiss переживает сложный период. Подробностей она не стала раскрывать. При этом группа уже объявила о своем масштабном туре по Америке, который ожидается уже осенью. Тогда коллектив воссоединится и будет исполнять песни на сцене в полном составе.

Напомним, ранее на концерте за рубежом заметили мужа Юлии Саниной, который сбежал из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: