Хлывнюк опубликовал кадры удара по захватчикам.

Лидер группы "Бумбокс", известный украинский певец Андрей Хлывнюк, который служит в рядах ВСУ, отреагировал на циничное преступление оккупантов 8 июля. Артист отомстил россиянам за удар по детской больнице "Охматдет".

Накануне, исполнитель опубликовал фото с красноречивыми надписями "За Охматдет". В руках певец держал боеприпас, который планировал запустить по позициям захватчиков. Теперь Хлывнюк сообщил, что сделал задуманное.

В своем Instagram солист группы показал видео, на котором видно замаскированную пушку, а затем ее попадание и взрыв. Кадры Андрей опубликовал на следующий день после атаки врага по Киеву.

Как известно, РФ совершила очередное террористическое преступление выпустив 40 ракет по Украине. Одна из них попала прямо в здание больницы, где на момент взрывов находилось более 600 больных.

К слову, Хлывнюк с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте. Он служит в воздушной разведке, в частности, артист является пилотом ударного дрона Punisher. За более чем 2 года Андрей успел стать командиром подразделения, что дает ему возможность совмещать службу и концертную деятельность.

Напомним, ранее голливудская актриса Джессика Честейн рассказала о своем визите в "Охматдет" и поддержала украинцев.

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