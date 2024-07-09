Известный украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который после начала полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ, отомстил оккупантам. Артист отплатил врагу за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал фотографии с передовой. Музыкант показался в военной форме и со снарядом в руках. На боеприпасе, который был нацелен в захватчиков, было написано: "За "Охматдет".
В дополнение, Хлывнюк обратился к украинцам с просьбой. Он призвал граждан превращать свою ненависть к россиянам в донаты, тем самым помогая бойцам на фронте.
"Трансформируйте свою ярость в действие. Обеспечивайте войско", - подчеркнул Андрей.
В комментариях под постом певца подписчики выразили надежду, что боеприпас попадет именно по оккупантам.
- "Желаю попасть прямо в цель!"
- "Спасибо! Пусть почувствуют!"
- "Нет прощения за такое преступление. Пусть долетит туда, куда надо"
- "Берегите себя. За "Охмадит и за всех деток Украины".
К слову, после 24 февраля 2022 года Хлывнюк стал на защиту Украины с оружием в руках. Он служит на Херсонском направлении в воздушной разведке. Артист является пилотом ударного дрона отечественного производства "Punisher". Более того, за два года Андрей успел стать командиром двух экипажей. Именно это позволяет совмещать ему службу на фронте и выступления с "Бумбоксом".
Напомним, ранее известный немецкий дизайнер Фрэнк Уайлд поддержал украинцев после обстрела РФ.