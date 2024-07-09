Хлывнюк находится на фронте.

Известный украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который после начала полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ, отомстил оккупантам. Артист отплатил врагу за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал фотографии с передовой. Музыкант показался в военной форме и со снарядом в руках. На боеприпасе, который был нацелен в захватчиков, было написано: "За "Охматдет".

В дополнение, Хлывнюк обратился к украинцам с просьбой. Он призвал граждан превращать свою ненависть к россиянам в донаты, тем самым помогая бойцам на фронте.

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"Трансформируйте свою ярость в действие. Обеспечивайте войско", - подчеркнул Андрей.

В комментариях под постом певца подписчики выразили надежду, что боеприпас попадет именно по оккупантам.

"Желаю попасть прямо в цель!"

"Спасибо! Пусть почувствуют!"

"Нет прощения за такое преступление. Пусть долетит туда, куда надо"

"Берегите себя. За "Охмадит и за всех деток Украины".

К слову, после 24 февраля 2022 года Хлывнюк стал на защиту Украины с оружием в руках. Он служит на Херсонском направлении в воздушной разведке. Артист является пилотом ударного дрона отечественного производства "Punisher". Более того, за два года Андрей успел стать командиром двух экипажей. Именно это позволяет совмещать ему службу на фронте и выступления с "Бумбоксом".

Напомним, ранее известный немецкий дизайнер Фрэнк Уайлд поддержал украинцев после обстрела РФ.

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