Сниматься в фильме актрису пригласил сопродюсер картины Евгений Таллер.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как ее пригласили сниматься в комедии "Любовь и Блогеры". Артистка сыграла в фильме одну из главных ролей – директора клуба в городе Кагаплык Тамару Павловну.

"Любовь и Блогеры" – это первая украинская комедия о блогерах, собравшая на одной площадке ведущих актеров и интернет-звезд, пишет 24 канал.

"Это, пожалуй, один из немногих проектов, в которые я прошла без кастинга, продюсеры пригласили меня на конкретную роль в фильме, – отметила Сумская. Женя (Евгений Таллер – сопродюсер фильма) сделал мне телефонный звонок, в котором прозвучало предложение сыграть яркую героиню – Тамару Павловну. И когда мне предложили такую ​​классную комедийную роль, я сразу согласилась, не сомневаясь. Женя будто знал, о чем я грезила".

Отвечая на вопрос о гонораре, Сумская назвала его "приемлемым":

"Могу только поделиться с вами, что это был приемлемый на сегодняшний день гонорар. Мы с Евгением легко договариваемся. Главное для меня – роль, которая будет нравиться, и хорошая команда единомышленников, людей, которые будут уважать и прислушиваться к тебе. У "Любовь и Блогеры" все так и сложилось, поэтому я согласилась быстро".

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