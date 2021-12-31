Актриса поздравила поклонников с наступающим 2022 годом.

Украинская артистка Ольга Сумская показала, как они с мужем, актером Виталием Борисюком встречали Новый год 25 лет назад.

Подборку архивных снимков она опубликовала в своем Instagram.

"Наш с Виталием Борисюком Новый год 25 лет назад… Приятно вспоминать… Стол, накрытый мамой Виталика, Леной Петровной… Какая же была хозяйка! Я многому у свекрови научилась… Счастливые годы. Всех с грядущим!" – отметила Сумская.

"Очень похожи", "Вы такие солнечные", "Прекрасные снимки, память на всю жизнь", "Какой это тяжелый труд сохранить такую гармоничную семью двум талантливым и влюбленным публичным людям!", "Сколько радости", "Класс", "Вы невероятные", – отреагировали поклонники.

Читайте такжеОльга Сумская резко отреагировала на слухи о конфликте с сестройСтоит отметить, что Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе с 1996 года. Летом 2021 года супруги отметили 25-летие свадьбы. У них есть общая дочь Анна Борисюк.

Ранее Ольга Сумская показывала, как выглядела в 19 лет, когда была студенткой.

Вас также могут заинтересовать новости: