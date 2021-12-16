Актриса показала, как выглядела в 19 лет.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала, как выглядела в 19 лет, когда была студенткой.

Архивным снимком 55-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко... Фотограф поймал хороший момент... Вышла после кинопробы и загадываю желание... Я очень часто ходила на пробы тогда... Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийских артисток... Но все равно всегда верила в себя и была настойчивой... Да я и сейчас такая...", - подписала она свое студенческое фото.

В комментариях коллеги и поклонники засыпали Сумскую комплиментами, отметив, что с годами она становится еще красивее. "Красавица", "Настоящая украиночка", "Сейчас еще лучше и мудрее", "Какая вы красивая", - написали пользователи сети.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова