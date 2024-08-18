Предатель Украины заявил, что певица много лет якобы не сдержала обещание.

Народная артистка Украины София Ротару, которая ранее показала, как отпраздновала 77-летие, много лет назад приобрела здание в Ялте, Крым, за символическую сумму. Условием покупки было то, что в доме должен был работать детский кружок. Однако сейчас российские пропагандисты выдали, что певица не сдержала обещание.

Как пишут российские СМИ, экс-депутат Украины, предатель Олег Царев заявил, что Ротару приобрела дом за 500 долларов. Однако условие покупки, по его словам, она не выполнила. Пропагандист отметил, что длительное время исполнительница зарабатывала на вилле, сдавая ее в аренду.

"С Софией Ротару вообще ситуация возмутительная. Она купила здание за 500 долларов. При условии, что там будет работать детский кружок по пению и музыке. Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару", - выдал путинист.

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Ранее росСМИ отметили, что виллу Софии Михайловны хотят превратить в госпиталь для российских оккупантов. Сама Ротару пока не комментировала этот инцидент.

К слову, певица долгое время работала в стране-агрессоре. Однако после начала полномасштабного вторжения она стала на сторону украинцев, хоть и публично об этом не сказала. После 2022 года Ротару прекратила концертную деятельность и не появляется на публике.

О войне в Украине она преимущественно молчит, лишь иногда в своих соцсетях артистка распространяет новости о преступлениях захватчиков. Пока неизвестно где именно живет знаменитость, однако недавно появилась информация, что звезда находится в Италии, где уже успела приобрести жилье.

Напомним, ранее Мария Яремчук рассказала об отказе Софии Ротару сниматься в фильме о ее отце. Певица до сих пор не знает причину такого решения народной артистки.

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