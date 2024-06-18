Оккупанты хотят отомстить певице.

Российские оккупанты продолжают присваивать имущество украинцев в аннексированном Крыму захватническим методом. Так недавно росСМИ отметили, что виллу украинской певицы Софии Ротару хотят передать под госпиталь для российских солдат.

С циничной просьбой выступила организация "Ветераны России". Они считают, что "национализируют" недвижимость и смогут наказать артистку, которая регулярно направляет средства на поддержку украинской армии.

Кстати, в ноябре прошлого года спикер так называемого российского парламента Крыма Владимир Константинов уже делал подобное заявление относительно собственности Ротару. Тогда он отмечал, что "Villa Sofia" в Ялте может быть национализирована, ведь певица якобы "не сделала ничего хорошего для жителей полуострова". Также сторонники диктатора на собрании так называемой "русской общины Крыма" обращались с просьбой лишить певицу звания Почетного гражданина города Ялта.

Видео дня

Сама Ротару пока не комментировала этот инцидент. Однако известно, что в 2019 году она объявляла о временном закрытии отеля для ремонта. Позже ходили слухи, что певица хочет продать недвижимость, ведь она не приносила ей прибыли.

Что известно о позиции Софии Ротару

София Ротару долгое время работала в стране-агрессоре. Но после начала полномасштабного вторжения стала на сторону украинцев, хотя и публично об этом не сказала. Потом появилась информация, что певица не будет возвращаться с выступлениями в РФ. Ротару также реагирует в сети на массированные российские атаки и пишет слова поддержки всем пострадавшим.

Напомним, ранее стало известно, что россияне хотят отобрать у Джамалы имущество в Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: