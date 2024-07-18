Артистка осела в Европе.

Народная артистка Украины София Ротару, которая ранее эмоционально отреагировала на обстрел россиян, вероятно, перебралась жить в Европу. Стало известно также, где находятся родные певицы.

Стоит указать, что младшая сестра Софии Михайловны - артистка Аурика Ротару - рассказывала, что знаменитость живет в Украине, в своем столичном имении в Конча-Заспе. Однако пропагандистские СМИ утверждают, что это не так.

Приближенные к певице лица сообщили российским изданиям, что Ротару осела в Италии. Она, ее сын и его жена якобы приобрели роскошную виллу на берегу моря в Сардинии.

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Зато внуки звезды – Соня и Анатолий Евдокименко – строят карьеру в США. Также отмечается, что они часто навещают родителей и бабушку в Европе.

"Там София Михайловна купила за 4 млн евро виллу на берегу моря. А вслед за ней - яхту почти за 1 млн евро. Их Ротару оформила на своего сына Руслана", - написали росСМИ.

К слову, до начала полномасштабного вторжения София Михайловна активно гастролировала по России. Однако после 24 февраля 2022 года она выбрала для себя молчаливую позицию. Никоим образом артистка не высказывается о войне. Лишь иногда в ее соцсетях можно увидеть последствия российских обстрелов или картинки с призывом к миру.

В дополнение, в 2022 году Ротару ушла с большой сцены, она не дала ни одного концерта и не выпускает новых песен.

Напомним, ранее Аурика Ротару честно ответила, почему общается с россиянами во время войны. Певица также призналась, когда в последний раз была в РФ.

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