День рождения состоялся в семейном кругу.

Народная артистка Украины София Ротару впервые за время полномасштабного вторжения поделилась видео в сети. Исполнительница, которая 7 августа отмечала свой день рождения, показала, с кем и где праздновала событие.

Как известно, знаменитости исполнилось 77 лет. Праздник певица провела в кругу самых родных людей. На странице фан-аккаунта Ротару в TikTok появился ролик с празднования.

Среди приглашенных гостей был сын артистки Руслан Евдокименко, невестка Светлана и внучка Соня, которая сейчас живет в США. Семья пела песню "Happy Birthday to you" для звезды.

На видео заметно, что день рождения праздновали в ресторане. Официант вынес праздничный торт со свечой для Софии Михайловны, которую она задувала.

Однако, где именно она встретила свое 77-летие - неизвестно. Ротару после 24 февраля 2022 года уехала за границу. Недавно распространялась информация, что Ротару живет в Италии, где приобрела виллу.

К слову, после вторжения россиян в 2022 году певица редко выходит на связь. Она приостановила свою концертную деятельность и не выпускает новых песен. Относительно войны Ротару практически никак не высказывается, у нее молчаливая позиция. Лишь порой в ее соцсетях можно увидеть последствия российских обстрелов или картинки с призывом к миру.

Напомним, ранее сын Софии Ротару показал новое фото артистки и поздравил ее с важным праздником.

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