Она поздравила ее с 75-летием.

Народная артистка Украины София Ротару впервые за длительное время появилась в своих социальных сетях и поделилась фотографией Аллы Пугачевы в молодости.

На снимке примадонна позирует с длинными кудрявыми волосами и мило улыбается в камеру. Она одета в белый бюстгальтер и сорочку, едва прикрывающую нижнее белье. На шее у нее висит кулон в виде сердца.

Такой снимок Ротару опубликовала в честь 75-летия Пугачевой. Она отметила в своей "истории" коллегу и добавила эмодзи в виде красного сердца.

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Таким образом артистка решила проявить свою благосклонность к примадонее и, скорее всего, выразить ей благодарность за поддержку Украины во время развязанной Россией войны.

Алла Пугачева - последние новости

16 апреля примадонне исполнилось 75 лет. В честь праздника она презентовала новую песню "Жизнь слишком хороша".

Также Пугачева в этот знаменательный день собрала вокруг себя самых близких друзей и родных, в том числе россиянина Артура Гаспаряна, который публично поздравил артистку в соцсетях.

К слову, Пугачева напугала поклонников своим внешним видом на фото с Гаспаряном.

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